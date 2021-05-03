Telegram yeniliğe doymuyor

Karantina süresinin uzaması, ülkelerin tekrar kısıtlama önlemlerine gitmesi gibi önlemler sebebiyle 'görüntülü ve sesli görüşme' uygulamaları çok talep görüyor. Haliyle bu uygulamalara eklenen yeni özellikler de merakla bekleniyor. Telegram da daha fazla kullanıcıyı memnun etmek amacıyla görüntülü konuşma özelliklerini geliştiriyor.



Uygalamada şifrelenmiş mesajlar, tablet desteği ile gürültü önleme özelliklerine ek olarak artık grup konuşmalarına da izin verilecek. Telegram hem uçtan uca şifreli hem de görüntülü grup görüşmelerini destekleyerek aslında Zoom'dan ve WhatsApp'tan ayrılmak istiyor. Şirket ayrıca internet tabanlı bir görüntülü görüşme sürümü üzerinde de çalışıyor.