Telegram yeniliğe doymuyor
WhatsApp'tan Telegram'a bir kaçış yaşanmıştı. Milyonlarca insanın uygulamaya akın etmesiyle popülerliğini katlayan Telegram daha önce, ödemeler, planlanmış sesli sohbetler gibi pek çok özelliğe kavuşmuştu. Telegram geliştiricileri, şimdi de 'görüntülü grup görüşmelerini' kullanıma açmaya hazırlanıyor. Yeni uygulama önümüzdeki ay kullanımda olacak.
Karantina süresinin uzaması, ülkelerin tekrar kısıtlama önlemlerine gitmesi gibi önlemler sebebiyle 'görüntülü ve sesli görüşme' uygulamaları çok talep görüyor. Haliyle bu uygulamalara eklenen yeni özellikler de merakla bekleniyor. Telegram da daha fazla kullanıcıyı memnun etmek amacıyla görüntülü konuşma özelliklerini geliştiriyor.
Uygalamada şifrelenmiş mesajlar, tablet desteği ile gürültü önleme özelliklerine ek olarak artık grup konuşmalarına da izin verilecek. Telegram hem uçtan uca şifreli hem de görüntülü grup görüşmelerini destekleyerek aslında Zoom'dan ve WhatsApp'tan ayrılmak istiyor. Şirket ayrıca internet tabanlı bir görüntülü görüşme sürümü üzerinde de çalışıyor.