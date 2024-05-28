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TEKNOFEST 7. yılında Adana'da!
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28 Mayıs 2024 Salı 23:21:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 23:21:00

TEKNOFEST 7. yılında Adana'da!

Kaynak: AA

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Adana'nın ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST, bu yıl 2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "2-6 Ekim tarihleri arasında ailecek Adana'dayız! Planlarımızı TEKNOFEST'e göre yapalım" değerlendirmesinde bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 7. yılında 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST mevsimi kendini hissettirmeye başladı! 2-6 Ekim tarihleri arasında ailecek Adana'dayız! Planlarımızı TEKNOFEST'e göre yapalım" ifadesine yer verdi.

SERGİLER, GÖSTERİLER, KONSERLER...

Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı ) ana yürütücülüğünü üstlendiği TEKNOFEST'in Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlendiği belirtildi.

Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST'te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantlarının yanı sıra sergiler, gösteriler, konserler yer alacak.

DAHA FAZLA YARIŞMA KATEGORİSİ OLACAK

Açıklamada, festivalde teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki seneye göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığına işaret edildi.

"Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye" hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te yarışmacılara 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacağı vurgulandı.

TEKNOFEST 2024 kapsamında 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlendiği aktarılan açıklamada, 788 bin 161 takım ve 1 milyon 600 binden fazla yarışmacının bu yarışmalarda mücadele edeceği bildirildi.

Etiketler : TEKNOFEST Adana Ev Sahipliği TEKNOFEST 2024
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