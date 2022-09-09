TB2 SİHA filosu kurmak istiyorlar!

Birleşik Arap Emirliği, dev bir Bayraktar TB2 SİHA filosu kurmak için harekete geçti.

Dünyada adından sıkça söz ettiren, Libya, Karabağ, Suriye ve Ukrayna'da gösterdiği performansla hayranlık uyandıran Bayraktar TB2 SİHA'lara ilgi gösteren ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bayraktar TB2 SİHA'sının bir talibi de Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE'li yetkililerin Türk SİHA'larıyla ilgili Türk yetkililerle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN SONRA EN BÜYÜK TB2 SİHA FİLOSUNU KURMAK İSTİYORLAR! 120 ADET SİPARİŞ ETTİLER

Konuyu gündeme taşıyan Arap basını, görüşmenin aylardır devam ettiğini yazdı.

BAE'nin toplu satın alım teklifinde bulunduğu ifade edilirken görüşmelerde, 120 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın sipariş edildiği belirtildi. SİHA tedarikinin içinde çok sayıda mühimmat, komuta ve kontrol merkezi ile eğitim paketi de yer aldığı ifade edildi.

120 adet TB2 ve diğer araçların yer aldığı paketin toplam değerinin 2 milyar dolara yakın olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin envanterinde yaklaşık 200'e yakın TB2 SİHA bulunurken Baykar tarafından üretilen 96 adet TB2 SİHA ise 20 ülkeye ihraç edildi.