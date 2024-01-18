Tarihi anlar! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekibi taşıyacak roket, Türkiye saati ile 00.49'da uzaya fırlatıldı.

İşte dakika dakika tarihi yolculukta yaşananlar:

01:16 Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Havacılıkta ülkemiz dünyaya damgasını son 20 senede özellikle İHA'larla vurdu. İnşallah TEKNOFEST kuşağı ülkemizi uzayda da hak ettiği yere getirecek. Rabbimizi şükürler olsun. Bugün de ilk astronotumuzu başarıyla uzaya göndermiş olduk" açıklamasını yaptı.

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01:04 Fırlatmanın ardından 12'nci dakikayla birlikte kapsül ayrılması da başarıyla tamamlandı.



01:00 SpaceX'e ait uzay aracının 1. kademesi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne başarıyla geri döndü.

Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı Florida'dan fırlatıldı.

İşte saniye saniye SpaceX'e ait uzay aracı Ax-3'ten canlı görüntüler:

13 BİLİM DENEYİ BELİRLENDİ

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

GEZERAVCI'YA 3 ASTRONOT DAHA EŞLİK EDECEK

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek. Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

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