24 TV ekibi önemli duraklarda: Türkiye'nin uzay misyonunda heyecan dorukta
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekibi taşıyacak roket bu gece 00.49'da uzaya fırlatılacak. TürkMedya temsilcileri de tarihi anlara şahitlik etmek için önemli duraklarda bulunuyor. Türkiye'nin 100. yılında gerçekleşen bu tarihi misyonu Florida'dan takip eden Gazeteci Murat Çiçek, 'Dün testlerle ilgili tamamlanmama söz konusuydu. Edindiğimiz bilgilere göre şu an bir sorun gözükmüyor.' dedi.
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için artık nefesler tutuldu ve vatandaşlar ekrana kilitlendi. Türkiye saati ile 00:49'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya gidecek. Gazeteci Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bu tarihi anları ABD'den takip ediyor.
MURAT ÇİÇEK: ŞU AN BİR SORUN GÖZÜKMÜYOR
24 TV ekranlarına son durumu değerlendiren Gazeteci Murat Çiçek, "Dün testlerle ilgili tamamlanmama söz konusuydu. Edindiğimiz bilgilere göre şu an bir sorun gözükmüyor. Hava durumu çok önem arz ediyor. Havanın inişe ya da çıkışa müsait olmaması durumunda erteleme gerçekleşiyor. Ama şu anlık bir şey gözükmüyor." ifadelerini kullandı.
TARİHİ UZAY MİSYONUNA GERİ SAYIM— 24 TV (@yirmidorttv) January 18, 2024
Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): Hava durumu çok önem arz ediyor. Havanın inişe-ya da çıkışa müsait olmaması durumunda erteleme gerçekleşiyor. Ama şu anlık bir şey gözükmüyor. pic.twitter.com/xMJI7UY935
Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Florida'da gerçekleşecek olan fırlatmaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.
#SONDURUM Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fırlatma töreni Florida'da gerçekleşecek. Peki, fırlatma öncesi son hazırlıklar hangi aşamada. Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay (@_yavuzatalay) aktarıyor. pic.twitter.com/EBqAAWV2v9— 24 TV (@yirmidorttv) January 18, 2024
24 TV muhabiri Cihat Çelik, Taksim Meydanı'na kurulan platformdan izlenimlerini bu sözlerle aktardı:
#SONDURUM Artık nefesler tutuldu. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu için sayılı saatler var. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı bu gece uzaya doğru yol alacak. Fırlatma töreni İstanbul'da kurulan bilim merkezlerinde de canlı takip edilebilecek.@cihat53 pic.twitter.com/zcmSFLP2WP— 24 TV (@yirmidorttv) January 18, 2024
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