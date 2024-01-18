24 TV ekibi önemli duraklarda: Türkiye'nin uzay misyonunda heyecan dorukta

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için artık nefesler tutuldu ve vatandaşlar ekrana kilitlendi. Türkiye saati ile 00:49'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya gidecek. Gazeteci Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bu tarihi anları ABD'den takip ediyor.

MURAT ÇİÇEK: ŞU AN BİR SORUN GÖZÜKMÜYOR

24 TV ekranlarına son durumu değerlendiren Gazeteci Murat Çiçek, "Dün testlerle ilgili tamamlanmama söz konusuydu. Edindiğimiz bilgilere göre şu an bir sorun gözükmüyor. Hava durumu çok önem arz ediyor. Havanın inişe ya da çıkışa müsait olmaması durumunda erteleme gerçekleşiyor. Ama şu anlık bir şey gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): Hava durumu çok önem arz ediyor. Havanın inişe-ya da çıkışa müsait olmaması durumunda erteleme gerçekleşiyor. Ama şu anlık bir şey gözükmüyor. pic.twitter.com/xMJI7UY935 — 24 TV (@yirmidorttv) January 18, 2024

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Florida'da gerçekleşecek olan fırlatmaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

#SONDURUM Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fırlatma töreni Florida'da gerçekleşecek. Peki, fırlatma öncesi son hazırlıklar hangi aşamada. Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay (@_yavuzatalay) aktarıyor. pic.twitter.com/EBqAAWV2v9 — 24 TV (@yirmidorttv) January 18, 2024

24 TV muhabiri Cihat Çelik, Taksim Meydanı'na kurulan platformdan izlenimlerini bu sözlerle aktardı: