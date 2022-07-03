Geri sayım başladı! 'Derya' suya iniyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek ikinci büyük gemi olması planlanan Derya'nın inşasının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Demir, "Donanmamızın 2. büyük gemisi olacak denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. Derya'nın Cumhuriyetimizin 100. yılında envantere girebilmesi için var gücümüzle çalışıyor, 2023'e sağlam adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ DERYA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde Yalova'daki Sefine Tersanesi tarafından inşa faaliyetleri devam eden Derya'nın 2023 yılında envantere girmesi planlanıyor. Derya ile elde edilecek kazanımlar arasında yüzer birliklerin helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemi ile süratli bir şekilde yapmak, gemilerde bulunan insanlı ve insansız su üstü ve sualtı araçlarının, helikopterlerin ve İHA'ların belirli seviyede bakım ve onarımlarının yapılmasına destek sağlamak gibi özellikler bulunuyor. Öte yandan denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya, 199.9 metre uzunluğa ve 24.4 metre genişliğe sahip. Geminin deplasman ağırlığı 26 bin ton iken hızı ise 24 knot seviyelerine ulaşabiliyor.