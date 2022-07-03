VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor
15 Temmuz Şehitleri İçin Koştular
Avrupa ve ABD'de personel eksikliği nedeniyle havalimanlarında kaos yaşanıyor
Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı
HDP kongresinde skandal!
TSK'dan orman yangınlarına 'rezerv güç'
Türkiye'nin en büyük kolonisi! Binlercesi aynı anda görüntülendi
Geri sayım başladı! 'Derya' suya iniyor
Türkiye'nin mesajı net! Bu onlara pahalıya patlar
Ukrayna konferansı başlıyor!
PKK'yı 'Pençe Kilit' korkusu sardı
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!
ABD'deki firari FETÖ'cüden pişkin talep: Türkiye'den maaş istiyormuş
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Çeşme'de karavan ve çadır yasaklandı
Kadın programları yaşlıları olumsuz etkiliyor
5 yıllık kabusu sona erdiren ameliyat
İkinci oldu Acun'u sildi
3. kez evlendi
Ayrıldık gibi!
Makyajsız paylaşım
sevgi için çalışırım!
Şafak'tan proje atağı
Tarım ve Orman Bakanlığı 'sorunsuz' Kurban Bayram'ı için çalışıyor
03 Temmuz 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 15:41:00

SSB Başkanı Demir açıkladı: 'Anadolu'dan sonra 'Derya' geliyor

Kaynak: DHA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, “Donanmamızın 2. büyük gemisi olacak denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor” dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde Yalova'daki Sefine Tersanesi tarafından inşa faaliyetleri devam eden Derya'nın 2023 yılında envantere girmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek ikinci büyük gemi olması planlanan Derya'nın inşasının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Demir, "Donanmamızın 2. büyük gemisi olacak denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. Derya'nın Cumhuriyetimizin 100. yılında envantere girebilmesi için var gücümüzle çalışıyor, 2023'e sağlam adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ DERYA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde Yalova'daki Sefine Tersanesi tarafından inşa faaliyetleri devam eden Derya'nın 2023 yılında envantere girmesi planlanıyor. Derya ile elde edilecek kazanımlar arasında yüzer birliklerin helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemi ile süratli bir şekilde yapmak, gemilerde bulunan insanlı ve insansız su üstü ve sualtı araçlarının, helikopterlerin ve İHA'ların belirli seviyede bakım ve onarımlarının yapılmasına destek sağlamak gibi özellikler bulunuyor. Öte yandan denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya, 199.9 metre uzunluğa ve 24.4 metre genişliğe sahip. Geminin deplasman ağırlığı 26 bin ton iken hızı ise 24 knot seviyelerine ulaşabiliyor.

Etiketler : İsmail Demir derya Derya 199.9 metre uzunluk
Hazal'ın keyifli günü

Hazal'ın keyifli günü
Evimde hizmetçi dışarıda kraliçeyim

Evimde hizmetçi dışarıda kraliçeyim
Yıldız imajı

Yıldız imajı
Yardımlara devam

Yardımlara devam
Enerji depoluyor

Enerji depoluyor
Lavanta bahçesinde klip çekti

Lavanta bahçesinde klip çekti
Suat çaldı Ferhat söyledi

Suat çaldı Ferhat söyledi
Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi

Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi
Müzik iyiyse türünün önemi yok

Müzik iyiyse türünün önemi yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX