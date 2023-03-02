VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
02 Mart 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 16:00:00

SpaceX ABD, Rusya ve BAE'nin astronotlarını uzay istasyonuna gönderdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 4 astronotu taşıyan uzay aracını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

NASA'nın Crew-6 görevi için iki ABD'li astronot, bir Rus kozmonot ile bir BAE'li astronotu taşıyan uzay aracı, Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 00.34'te fırlatıldı.

Kapsülün yörüngedeki ilk test uçuşundan dört yıl sonra kalkışının gerçekleştiği kaydedildi, astronotların yaklaşık 6 ay boyunca uzay istasyonunda görev yapması bekleniyor.

SpaceX Fırlatma Kontrol Merkezi'nden telsizle "Yörüngeye hoş geldiniz. Gezintiden memnun kaldıysanız bize 5 yıldız vermeyi unutmayın." anonsu yapıldı.

Astronot ekibinin lideri Stephen Bowen, 27 Şubat'taki başarısız denemeye atıfta bulunarak, "2 kez sürmüş olabilir ancak gezintiye değdi." ifadesini kullandı.

Bowen, ekip olarak iyi anlaştıklarını söyleyerek, "Bu adamlarla uçma fırsatına sahip olmak harika." dedi.

Ekip, geçen yıl ekim ayından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlardan görevi devralacak.

SpaceX yetkililerinin 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilmesi planlanan roket fırlatma girişimi, motorunun ateşleme sistemindeki tıkalı filtre nedeniyle fırlatmaya 2 dakika kala durdurulmuştu.

Etiketler : spacex abd rusya bae astronot uzay istasyonu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX