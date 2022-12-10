Siber Zeka Bilgi Yarışması 12 Aralık'ta ilkokul grubu ile başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince hazırlanan, ilköğretim ve lise seviyesindeki öğrencilere yönelik "Siber Zeka Bilgi Yarışması" 12 Aralık'ta başlıyor.

Türkiye Yüzyılı'nı "Dijitalin Yüzyılı" yapacak yetenekleri açığa çıkarmak için çalışan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber güvenlik konusunda bireysel farkındalığı artırmaya yönelik de çalışmalar yapıyor.

Ofis, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere yönelik "Siber Zeka Bilgi Yarışması"nın 3'üncüsünü düzenliyor.

Öğrencilerin siber farkındalık bilinçlerini artırmanın hedeflendiği yarışmaya, ilkokul öğrencileri 12-17 Aralık, ortaokul öğrencileri 19-24 Aralık ve lise öğrencileri 26-31 Aralık'ta katılabilecek.

Öğrenciler, kendi okul seviyeleri için belirlenen tarihlerde "siberzeka.cbddo.gov.tr" adresindeki başvuru formunu doldurarak yarışmaya kayıt yaptırabilecekler, e-posta adreslerine gelen bağlantı ile kendi seviyeleri için belirlenen tarihlerde siber zeka testini çözecek.

Yarışmada en çok doğru cevabı, en hızlı veren öğrenciler çeşitli hediyeler kazanacak.