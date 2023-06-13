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13 Haziran 2023 Salı 15:54:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 15:54:00

ROKETSAN yeni görüntüleri paylaştı! Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun...

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ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin yeni görüntüleri paylaşıldı.

ROKETSAN, Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un yeni test görüntülerini paylaştı.

MENZİLİ 561 KİLOMETRE

Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl kasım ayında Tayfun'un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı.

BALİSTİK FÜZELER NEDEN ÖNEMLİ?

Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor. Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR FÜZEYE SAHİP OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde halihazırda TAYFUN'un muadili bir füze bulunmuyor. Daha önce de hiç bulunmadı. SRBM sınıfındaki bir füze, özellikle Türkiye'nin Batı ve Doğu bölgelere yönelik caydırıcılığı açısından stratejik öneme sahip.

Etiketler : roketsan tayfun balistik füze
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