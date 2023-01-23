Reklamsız Twitter geliyor

Elon Musk, Twitter'daki reklamların çok sık gösterildiğini ve çok yer kapladıklarını belirtti. Ardından önümüzdeki haftalarda bu sorunların çözüleceğini ve Twitter Blue'nun daha pahalı bir ücrete sahip abonelik katmanı ile reklamları tamamen kaldıracak bir sistem getireceklerini duyurdu. Musk "Dünyanın dört bir yanından yabancı dillerde paylaşılan gönderiler, çeviri yapılarak ana sayfanıza çıkarılacak" diye de ekledi.

