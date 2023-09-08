Reklamını kendin seç

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08 Eylül 2023 Cuma 07:25:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 07:25:00

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YouTube, reklam politikasında kullanıcıların reklamlardan daha az rahatsız olmasını sağlayacak bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

YouTube, reklam politikasında kullanıcıların reklamlardan daha az rahatsız olmasını sağlayacak bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yakında kullanıcılar, ne tür reklamlar görmek istediklerini YouTube'a bildirebilecekleri bazı seçeneklere sahip olacak. Ayrıca içerik üreticiler de videolarında hangi tür reklamların gösterilmesini istedikleriyle ilgili bazı ayarlara sahip olacaklar. Bu iki değişikliğin temel nedeni, kullanıcıların karşılaştıkları reklamlardan daha az rahatsız olmaları ve reklamı izleme ihtimalinin artması.

Etiketler : YouTube reklam politikası reklamlar
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