VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Hava koşullarının neden olduğu elektrik arızaları kısa sürede giderilecek"
AK Parti'de temayül yoklaması
Doğu illeri için fırtına, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İsrail, geçici insani araya rağmen Gazze'de Filistinlileri hedef almaya devam ediyor
Gazze'de kalıcı barış... "Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız"
26 Kasım 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 15:15:00

Milli teknolojinin ilk kullanıcısı Deniz Kuvvetlerinin tek kadın pilotu oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Helikopterlerin gemilere güvenle iniş yapmasını sağlayan ve Türk savunma sanayisindeki kabiliyetler kullanılarak yerlileştirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi KUŞKAPANI'nın kabul testleri tamamlandı.

Güvenlik güçlerine en gelişmiş teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla kazandırılmasına yönelik çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Bu çabaların deniz platformları alanındaki kilometre taşlarından MİLGEM projesi ve projenin fazları birçok alt sistemin yerlileştirilmesini sağladı.

Son olarak Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinde kullanılmak üzere Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi başarıyla yerlileştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında Mayıs 2021'de STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile Altınay Savunma Teknolojileri arasında imzalanan Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi Yerlileştirme ve Tedariki Projesi tamamlandı.

Gemi üzerindeki entegrasyon faaliyetlerinin ardından projenin finalinde SSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve STM temsilcilerinin katılımı ile Deniz Kabul Testleri gerçekleştirildi.

Yerli olarak geliştirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, testlerde SH-70 Sea Hawk helikopterinin güvenli şekilde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'a inişini sağladı. İniş operasyonu sonrasında helikopter emniyete alındı ve hangarlama operasyonu gerçekleştirildi. Testler kapsamında SH-70 Sea Hawk helikopter birden çok kez iniş gerçekleştirdi ve KUŞKAPANI tarafından yakalandı.

KUŞKAPANI sistemi kullanılarak yapılan ilk helikopter iniş operasyonlarını Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş gerçekleştirdi.

"REKOR SÜREDE" GELEN YERLİLEŞTİRME BAŞARISI

KUŞKAPANI Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacak donanımlardan oluşuyor.

Kamera ve helikoptere monte edilmiş lazer sistemi gibi alt bileşenlerden yararlanılan sistemde, görüntü işleme ile helikopterin konumu hesaplanıyor. Hesaplanan bu veriler çabuk yakalama aracı vasıtasıyla helikopterin doğru bir açıda tutulmasını sağlıyor. Helikopter iniş yaparken çabuk yakalama aracı pençesi ani bir hareketle helikopteri yakalıyor. Tüm bu işlemler sırasında iniş alanında personel bulunmasına gerek kalmıyor. Tek personel, kontrol noktasından süreci yürütebiliyor.

"Rekor sürede" göreve hazır hale getirilen sistem, envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak, milli gemilerdeki yerlilik oranını artıracak, savunma sanayisinin ihracat kalemleri arasına katılacak.

HEDEFTE İHRACAT VAR

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü yerli ekosistemimiz ile ambargoya konu olan kritik bir sistemi daha yerlileştirerek Türk savunmasına kazandırdık. Altınay Savunma ile geliştirdiğimiz Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi sayesinde hem önemli bir kabiliyet kazandık hem de bu alandaki yurt dışı bağımlılığımızı bitirmiş olduk. Çok kısa bir sürede hazır hale getirilen yerli sistemimizi ilk olarak TCG İSTANBUL'a entegre ettik. Bundan sonra da Türk Deniz Kuvvetlerimizin gemilerinde ve yurt dışında yürüttüğümüz su üstü ihracat projelerimizde yerli Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi'mizden faydalanabileceğiz."

Etiketler : savunma sanayisi helikopter yakalama ve transfer sistemi kuşkapanı
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX