Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.
Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştı. Demir, "Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
MİLLİ MUHARİP UÇAK PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 22, 2023
Mühendislerimizin emeğine sağlık.
Bu gurur hepimizin.
Hayırlı olsun!@TUSAS_TR pic.twitter.com/OG8fMOtr5K