Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştı. Demir, "Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.