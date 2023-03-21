SSB Başkanı açıkladı: Yeni sürprizlerimiz olacak!

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21 Mart 2023 Salı 14:17:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 14:17:00

İsmail Demir'den heyecanlandıran açıklama: Bilinmeyen bir sürprize hazır olun

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, heyecanlandıran açıklamalarda bulunarak, "Yeni bir gelişme olarak erken ihbar radarları için yeni radar sistemleri için sözleşme imzaladık. Bilinmeyen ve yeni sürprizlerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam edin." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuştu.

İsmail Demir burada heyecanlandıran açıklamalara imza attı.

Demir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Alçak irtifa radar projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere vereceğiz.

Yeni bir gelişme olarak erken ihbar radarları için yeni radar sistemleri için sözleşme imzaladık.

Bilinmeyen ve yeni sürprizlerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam edin.

Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 ve AKINCI İHA sisteminin AESA burun radarlarının milli olarak geliştirilmesinde son aşamaya geldik.

Roket ve havan mühimmatlarının erken tespiti için gerekli olan radar sistemi projelerinin başlatılmasına yönelik adımları atıyoruz.

Bayraktar TB3 SİHA'nın ANADOLU gemisi için operasyonel hale getirilmesi adına hazırlıklarımız sürüyor.

Her biri gündeme geldiğinde bir ülkede bir yıl konuşulabilecek ürünlerin dördünü birden sahaya sunmanın gururunu taşıyoruz.

Bu ürünlerin daha olgun seviyelerde gündeme geldiğini ve uçuşlarını da çok yakında göreceğiz.

Önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. 18 Mart bizim için bir milat tarihti. MMU, hangardan çıktı ve pist başına gitti. HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 de görücüye çıktılar.

Etiketler : İsmail Demir HÜRJET ATAK-2 ANKA-3

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