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26 Eylül 2023 Salı 07:05:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 07:05:00

Instagram'da yenilik: Reels'te para kazanma dönemi

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Sosyal medya platformu Instagram'da Reels videolar üzerinden para kazanma dönemi artık başladı.

Instagram'da Reels videolar üzerinden para kazanma dönemi başladı. İçerik üreticiler dikey videolarına gönderilen hediyeler üzerinden para kazanabilecek. Bir kullanıcı beğendiği, takip ettiği bir içerik üreticisinin Reels videosuna 20 TL ile 200 TL değişen fiyat aralığında hediyeler gönderebilecek.

Etiketler : instagram reels video
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