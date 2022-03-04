Instagram'da arama özelliği yenilendi

Instagram videolara Türkçe altyazı özelliği geldiği bildirildi. Akıştaki videolara Türkçe dil desteği gelmesine ek olarak Instagram'da bir yenilik daha yapıldı. Platformun arama özelliğinin de yenilendiği bildirildi. Şu an sadece başka hesapları veya etiketleri (hashtag) bulmayı kolaylaştıran bir uygulama olan arama özelliğinde, bundan sonra her çeşit anahtar kelime için arama yapılabileceği belirtiliyor. Böylece aranan herhangi bir kelime ile ilgili tüm sonuçlar bir arama ekranında bir arada gösterilecek.

