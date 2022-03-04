VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'nin cazibesi artacak"
"ABD Ukrayna'yı kışkırtıyor"
2022 yılı fitre miktarı belli oldu
Putin'den dünyaya çağrı: İlişkileri normalleştirin
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Dengeler Türkiye'nin lehine değişiyor!
Canlı yayında 2 nokta bombalandı
F-35'leri işaret eden Bayraktar meydan okudu
Uzay Macerası Model Uydu Yarışması ile Devam Ediyor
"En İyi 1000 Bilim İnsanı" sıralamasında Türk akademisyenden büyük başarı
Bir haftada üç kez suikasttan kurtuldu
"Kadın cinayetlerine iyi hal indirimi olmayacak"
"Ayağınıza sıktınız Türkiye'ye gidecekler"
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi
Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısı ile bir video mesaj yayımladı
Ukrayna'ya gönderecekleri füzeler ülkeyi karıştırdı!
Rusya'da ağır kayıp! Ukrayna'da öldürüldü
Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Türkiye dostu isim Cumhurbaşkanı seçildi
Patlarsa Avrupa'nın sonu olur
Soğuk ve kar yağışı bitmedi!
ABD'den Ukrayna'nın talebine ret
Tonton hiçbir dersi kaçırmıyor
04 Mart 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 14:30:00

Instagram'da arama özelliği yenilendi

ABONE OL

Instagram videolara Türkçe altyazı özelliği geldiği bildirildi.

Instagram videolara Türkçe altyazı özelliği geldiği bildirildi. Akıştaki videolara Türkçe dil desteği gelmesine ek olarak Instagram'da bir yenilik daha yapıldı. Platformun arama özelliğinin de yenilendiği bildirildi. Şu an sadece başka hesapları veya etiketleri (hashtag) bulmayı kolaylaştıran bir uygulama olan arama özelliğinde, bundan sonra her çeşit anahtar kelime için arama yapılabileceği belirtiliyor. Böylece aranan herhangi bir kelime ile ilgili tüm sonuçlar bir arama ekranında bir arada gösterilecek.

Etiketler : Instagram' videolara Türkçe altyazı hashtag
Eski formuna kavuştu

Eski formuna kavuştu
Yeni dizi heyecanı

Yeni dizi heyecanı
Evde çay kazası

Evde çay kazası
Çağla karantinada

Çağla karantinada
Klip ayrılık getirdi

Klip ayrılık getirdi
Marmaris'te gözlerden uzak

Marmaris'te gözlerden uzak
Turne hazırlığı

Turne hazırlığı
'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü

'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü
Düğün öncesi operasyon

Düğün öncesi operasyon

EN ÇOK OKUNAN HABERLER