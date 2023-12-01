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01 Aralık 2023 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 08:45:00

Instagram'a TikTok özelliği geldi

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Instagram, Reels video yükleme özelliğini tüm kullanıcılara açtığını duyurdu.

Instagram, haziran ayı içerisinde ABD'de kullanıma sunduğu Reels video yükleme özelliğini tüm kullanıcılara açtığını duyurdu. Artık yaratıcıların yetkilendirdiği içerikler tarafından oluşturulan Reels videoları, farklı bir aracı program olmadan da direkt olarak telefonunuza yükleyebileceksiniz.

Meta, haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların kullanımına sunmuş olduğu Reels indirme özelliğini bütün kullanıcıların kullanabilmesi için genişlettiğini duyurmuştu. Bu gelişme ile beraber TikTok'ta da benzer bir özellik, artık Instagram'daki videoların cep telefonunuza daha rahat indirilmesine olanak tanıyacak.

İçerik üreticileri Reels, videolarının yüklenmesine izin verdiği takdirde kullanıcılar videoları doğrudan indirebilecek. Ancak indirilen Reels videolarının üzerinde, indirilen videonun ise hangi kullanıcının olduğu durumunu belirlemenize yardımcı olacak bir Instagram filigranı bulunur.

INSTAGRAM REELS İNDİRME ÖZELLİĞİNİ NASIL KULLANIRIM?

Reels videolarını indirebilmek için "Paylaş" menüsü içerisinde yer alan yeni bir "İndir" seçeneği bulunmaktadır. Bu özellikle birlikte herkese açık paylaşılan ve yaratıcının izin vermiş olduğu Reels videolarını mobil cihazınıza indirebileceksiniz.

Etiketler : instagram tiktok reels video yükleme
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