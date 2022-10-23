Instagram'a gönderi planlaması geliyor

Yakında Instagram'da gönderiler için zaman planlaması yapılabilecek. İçerik oluşturucular, canlı videolarını 90 güne kadar planlayabilir, ancak bu yeni özellik, herkesin gönderilerini önceden planlamasını sağlayacak. Gönderi hazırlayıp onun düzenlemesini vs. bitirdikten sonra son adıma geldiğinizde, gelişmiş ayarlar kısmında yer alacak. Burada gönderi planlama seçeneği olacak. Böylece tarih ve saat seçip gönderinizi ayarlayabileceksiniz.

