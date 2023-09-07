Instagram'a Foursquare özelliği

Instagram güncelleme kanalında duyurulan yeni özellik ile birlikte platforma Foursquare benzeri bir özellik eklenecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Instagram'ın sohbet kısmında geliştirici duyurularını görebiliyor ve buradan platforma gelecek yeni güncellemeleri takip edebiliyorlar. Hatta mesajları direkt olarak Instagram patronu Adam Mosseri'den alıyorlar.

