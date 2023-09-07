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07 Eylül 2023 Perşembe 07:22:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 07:22:00

Instagram'a Foursquare özelliği

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Instagram güncelleme kanalında duyurulan yeni özellik ile birlikte platforma Foursquare benzeri bir özellik eklenecek.

Instagram güncelleme kanalında duyurulan yeni özellik ile birlikte platforma Foursquare benzeri bir özellik eklenecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Instagram'ın sohbet kısmında geliştirici duyurularını görebiliyor ve buradan platforma gelecek yeni güncellemeleri takip edebiliyorlar. Hatta mesajları direkt olarak Instagram patronu Adam Mosseri'den alıyorlar.

Etiketler : Foursquare özelliği Instagram Mosseri
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