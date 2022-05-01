Instagrama 'dürtme' özelliği geliyor

Messenger'in efsane özelliği 'dürtme' yakında Instagram uygulamasına da gelecek. Alessandro Paluzzi, gelişmeyi "Instagram, Nudges üzerinde çalışıyor" ifadeleriyle duyurdu. Karşıdaki kişiye bildirim göndererek dikkatini çekmenizi sağlayan dürtme butonu halihazırda Facebook platformunda da kullanılıyor. Instagram için geliştirilen dürtme özelliği, DM bölümünde kullanılabilecek. Mesajlaştığınız kişinin aktiflik durumu açıksa, çevrimiçi olduğu anda sohbet ekranında "Ahmet şu anda aktif. Dürt." gibi bir yazı çıkacak ve dürtme butonuna bastığınızda ona bir uyarı gidecek.

