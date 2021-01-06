Instagram hikayeleri geliştiriyor

Platform, yeni tasarım ile birlikte web ekranının tamamını kullanmak istiyor. Instagram web sürümünün mevcut Hikayeler tasarımında bir hikayeye tıkladığınızda koyu gri bir arka plan eşliğinde ilgili hikayeyi görüntülüyorsunuz. Instagram web sürümünün yeni Hikayeler tasarımında ise ilgili hikaye yine ortada ana içerik olarak kalmaya devam ederken bu hikayenin sağında ve solunda önceki ve sonraki hikayeleri de görüntüleyebiliyorsunuz.

