Instagram herkesin yaşını öğrenecek

Instagram, Türkiye'de gençlerin yaşlarını doğrulamak için dün itibariyle yeni bir yöntem sunduğunu duyurdu. Bu özellik ile beraber, bir kullanıcı yaşını 18 altından 18 üstüne değiştirmek istediği zaman kendisine iki farklı yaş doğrulama seçeneği sunulacak. Bu yöntemlerden biri resmi bir kimlik yüklemek, diğeri ise kullanıcının yüzünü gösteren bir video çekmek olacak. Bu video, yeni yaş belirleme teknolojisi kullanarak yaş doğrulama için değerlendirilecek.

Instagram bu yeni yaş doğrulama yöntemi için Age Check Verification Scheme (Yaş Kontrolü Sertifikasyon Programı) onaylı yaş doğrulama şirketi Yoti ile çalışıyor. Bir kullanıcı, yaş doğrulama yöntemi olarak video çekme seçeneğini tercih ettiğinde Instagram bu videoyu gizlilik ilkeleri çerçevesinde Yoti ile paylaşıyor ve Yoti'nin teknolojisi kişinin yüz hatlarını baz alarak bir yaş tahmini yaparak bu tahmini Instagram ile paylaşıyor.

Yoti'nin bu teknolojisinin yüz tanıma özelliği bulunmuyor, bir bireyi tanımadan veya tanımlamadan yalnızca yaşı için bir tahmin üretiyor. Ayrıca, yaş tahmini sonuçlandığı anda bu video hem Meta hem Yoti tarafından anında siliniyor.