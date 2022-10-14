VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Bosna Hersek'e Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediyesi
Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile kendi üzerimizden fakir ülkelere geçişi sağlayacağız
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan 'grip, bu yıl ağır geçebilir' uyarısı
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı
İnsansız helikopter ve kamikazeye yatırım desteği
Bakan Kirişci, 501,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi
İspanyol Senatosu'na sunulan rapora göre, ülkede 13,1 milyon kişi yoksulluk riski altında
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesinden yalan söyleyen rahatsız olur"
Türkiye ve Kazakistan'dan uydu iş birliği
Bakan Varank'tan CHP'ye girişim fonu tepkisi!
İran Macron'un ülkedeki protestolara desteğini "şiddeti teşvik" olarak niteledi
İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt oldu
Almanya'da DİTİB Köln Camisi'nde ilk kez hoparlörden 'cuma ezanı' okundu
"Vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın rekor bir başvuruyla sosyal konut projesini sahiplendi"
Emine Erdoğan: Çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen o belediyelerde ne yaptın?
Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında dosyaları ayrılan 8 sanık hakkında karar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslüman her alanda kamu hakkına riayet etmelidir
Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketiyle tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa etmek zorundayız
14 Ekim 2022 Cuma 16:56:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 16:56:00

İnsansız helikopter ve kamikazeye yatırım desteği

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk savunma sanayisindeki insansız helikopter ve sabit kanat kamikaze, askeri amaçlı çanta ve aksesuar üretimi ile roket gövdesi, roket başlığı, tank ve top parçası üretim faaliyetlerine yatırım teşviki sunulacak.

Türk savunma sanayisi bünyesinde farklı ihtiyaçlara yönelik olarak kurulan yeni tesisler ve üretim geliştirme faaliyetleri yatırım teşvik mekanizmalarıyla desteklenecek.

Savunma sanayisi şirketleri, başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünler üretmek ve var olan üretim olanaklarını geliştirmek için çeşitli yatırımlar yapıyor. Söz konusu yatırımlar, yatırım teşvik mekanizmalarıyla destekleniyor.

Bu kapsamda, insansız sistemler ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren Titra Teknolojinin, Ankara-Kahramankazan'da hava ve uzay taşıtları imalatı alanındaki yatırımının "bölgesel-öncelikli yatırım" kategorisinde desteklenmesi kararlaştırıldı.

Titra Teknoloji, tesiste yılda 10 Alpin insansız helikopter ve 250 sabit kanat kamikaze üretimi hedefliyor.

Söz konusu yatırım için 45 milyon 650 bin liralık kaynak kullanılacak, 100 kişilik istihdam sağlanacak.

Teşvik mekanizmasıyla yatırıma yönelik olarak faiz desteği, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi 7 yıl, vergi indirimi yüzde 80, yatırım katkı oranı yüzde 40, yatırım yeri tahsisi gibi destek unsurları kullandırılacak.

Alpin insansız helikopter, çift kişilik insanlı helikopterin kontrol mekanizmaları ve ara yüzlerinin değiştirilerek sisteme özgü servo eyleyicilerin geliştirilen otopilot sistemiyle kontrol edilmesi yoluyla insansızlaştırılan/otonom özellik kazandırılan bir çözüm olarak oluşturuldu.

Tek tuş ile dikey iniş/kalkış yapabilen Alpin, atanan görevleri tam otomatik olarak yerine getirebilen ve yakıt dahil 200 kilogram faydalı yük taşıyabilen Türkiye'deki ilk insansız helikopter olma özelliği taşıyor. Bu yük kapasitesiyle Alpin, askeri/sivil pek çok alanda görev yapabilecek.

Titra Teknoloji, sabit kanat kamikaze çözümüyle de son dönemde bu alanda artan taleplere yanıt vermeyi amaçlıyor.

TAKTİK MALZEMELER, SAVUNMA EKİPMANLARI

Asker ve polisin sahada kullandığı "taktik operasyonel malzeme" ve "taktik medikal ürünler" üreten, bunlarla ihracat başarıları yakalayan Fora Grup Savunma Teknolojileri ise Çankaya'daki modernizasyon çalışmasıyla yıllık 412 bin 330 adetlik muhtelif askeri amaçlı çanta ve aksesuar üretim kapasitesine ulaşacak.

Askeri tekstil ürünleri üretim kabiliyetini önemli ölçüde artıracak proje için 25 milyon 455 bin liralık kaynak kullanılacak, 1 milyon 135 bin dolarlık makine ve teçhizat ithalatı yapılacak. 100 kişiye istihdam sağlayacak yatırım için çeşitli vergi ve sigorta indirimleri, yatırım katkısı sunulacak.

Opak Madencilik şirketinin yatırımı da desteklenecek

Opak Madencilik tarafından Sincan'daki 47 milyon 245 bin lira tutarındaki yeni yatırım da teşviklerden yararlanmaya hak kazandı. Tesiste savunma sanayisine yönelik roket gövdesi, roket başlığı, tank parçası, top parçası gibi çeşitli ürünler üretilecek. 25 kişinin istihdam edileceği tesiste yıllık 50 tonluk üretim kapasitesi olacak.

Etiketler : savunma sanayii alpin insansız helikopter sabit kanat kamikaze
Türk dizileri Cannes yolcusu

Türk dizileri Cannes yolcusu
Farkındalık yürüyüşü

Farkındalık yürüyüşü
Oturmak sigara içmek kadar zararlı

Oturmak sigara içmek kadar zararlı
Kıyafetler Mehmetçik için

Kıyafetler Mehmetçik için
Yeni akım 'telefona imza'

Yeni akım 'telefona imza'
Sahne mutluluğu

Sahne mutluluğu
Nişanlıma hep mesaj atıyorlar

Nişanlıma hep mesaj atıyorlar
‘Kadere Karşı' gelemedi

‘Kadere Karşı' gelemedi
3 kişilik Yıldırım Ailesi pozu

3 kişilik Yıldırım Ailesi pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX