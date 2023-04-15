İMECE'den ilk sinyal alındı
Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün uzaya fırlatılan İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi.
TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
İMECE uydusu uzaya fırlatıldı
Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE'nin yörüngesine yerleştiğini belirterek, ilk sinyallerin alındığını duyurdu.
"İMECE, Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak"
Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda takipçilerine "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.
İlk sinyal alındı;#İMECE yörüngesine yerleşti! ��— Mustafa Varank (@varank) April 15, 2023
Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya...
Sizce ilk görüntü nereden olsun? ��#MilliTeknolojiHamlesi ���� pic.twitter.com/0Fmnt5Hx4M