"İMECE, Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatılması dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj ile katıldı.

İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü uydusunu, Türkiye Yüzyılı'nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İMECE uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti;

Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı.

Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun, biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz.

İMECE uydusu görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak.

Yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan, 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor."