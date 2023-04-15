VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İhdas edilen ek kurumlar vergisinin uygulama esasları belirlendi
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı
SGK taşınmazlarının satışı elektronik ortamda yapılacak
"İMECE, Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak"
İMECE uydusu uzaya fırlatıldı
Ah Yandım'ı yorumladı
15 Nisan 2023 Cumartesi 10:28:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 10:28:00

Başkan Erdoğan: İMECE, Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "İMECE uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatılması dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj ile katıldı.

İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü uydusunu, Türkiye Yüzyılı'nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İMECE uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti;

Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı.

Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun, biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz.

İMECE uydusu görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak.

Yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan, 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor."

Etiketler : recep tayyip erdoğan tübitak uzay imece uydusu
Cezayir ‘Cevher' buldu!

Cezayir ‘Cevher' buldu!
Bu sefer terzi

Bu sefer terzi
Gelinlik bakıyor

Gelinlik bakıyor
Eski dostlar buluştu

Eski dostlar buluştu
Kendime karşı acımasızım

Kendime karşı acımasızım
Melodisini beğendiği tekliyi okudu

Melodisini beğendiği tekliyi okudu
Kaza yaptılar

Kaza yaptılar
İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor

İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor
Karahan'a hacker şoku

Karahan'a hacker şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX