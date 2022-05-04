İlk göz ağrımız 15 Haziran'da fişi çekiyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, yaptığı açıklama ile birlikte 1995 yılından beri kullanımda olan Internet Explorer'ın yavaş olması nedeniyle 15 Haziran'dan itibaren kapatılacağını duyurdu. Kapatılan uygulamanın yerini ise otomatik olarak Microsoft Edge alacak.