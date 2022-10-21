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21 Ekim 2022 Cuma 13:38:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 13:38:00

HÜRJET için heyecanlandıran gelişme! TUSAŞ tamamen yerli tesisi kurdu

Kaynak: İHA

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Türkiye'de ilk dünyada ise sayılı olan HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisi kuruldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen havacılık ve savunma projelerinde tam bağımsız savunma sanayii ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeni kabiliyetler kazandırılmaya devam ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için test tesisi kurdu. Şirket, bu tesislerden elde edeceği veriler neticesinde platformların tasarım iyileştirmelerine de katkı sağlayacak. Zaman ve mali açıdan avantaj sağlayacak olan tesis ile şirkete hava aracı yakıt sistemleri testi kabiliyetini kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, alanında dünyanın sayılı tesislerinden birini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş oldu. HÜRJET'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan bu tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın da yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleşeceği yeni bir tesisi daha kurmak için çalışmalar da başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 50'inci kuruluş yıl dönümünde 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağı HÜRJET jet eğitim uçağı için çalışmalarını hızlandırdı. Gövde montajının devam ettiği HÜRJET projesinde daha önce hareketli yüzeylerin testlerini gerçekleştireceği Demir Kuş Test Tesisi'ni ve HÜRJET 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.

Tesise ilişkin açıklamada bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler : HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisi HÜRJET Milli Muharip Uçak
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