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24 Ekim 2022 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 10:47:00

Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu: Yeni bir dönemi başlatıyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyacaklarını belirterek, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu maliyesinde gerçekleştirdikleri teknoloji reformuyla yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.

Geliştirdikleri yazılımın önemine dikkati çeken Nebati, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati'nin paylaşımında yer verdiği infografide, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi'nin bazı detayları da aktarıldı.

Buna göre, elektronik belge altyapısına ve açık kaynak kodlu yazılım mimarisine sahip, uluslararası standartlara uygun Muhasebe Bilişim Sistemi'nin, merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde ve talep eden diğer kurumlarda uygulama çalışmaları yapılıyor.

Proje kapsamında, muhasebe sistemiyle uyumlu harcama yönetim sistemi hayata geçirilirken e-Fatura uygulamasıyla kağıt fatura kullanımını kaldırılıyor, e- Tahsilat altyapısı güçlendiriliyor, e-Teminat altyapısı yaygınlaştırılıyor, e-belge dönüşümü gerçekleştiriliyor.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati elektronik dönem Türkiye
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