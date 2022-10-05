HAVELSAN'dan "KAPGAN İKA" sürprizi

Türk savunma sanayinde silahlı insansız hava ve deniz araçlarının ardından Silahlı İnsansız Kara Aracı'nda da (İKA) dev bir adım atıldı. HAVELSAN, "yakında" diyerek "KAPGAN İKA"yı duyurdu.

Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait HAVELSAN, sosyal medya hesapları üzerinden KAPGAN İKA'ya ait bir animasyon yayınladı.

Savunmasanayist.com'da yer alan bilgiye göre, Orta Sınıf İKA BARKAN'ı başarıyla geliştiren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunan HAVELSAN, odağını daha yükseklere çevirdi. BARKAN İKA'ya göre daha büyük yapıda olan KAPGAN İKA'nın, daha yüksek kalibrede uzaktan komutalı silah sistemi ile teçhiz edileceği biliniyor.

KAPGAN İKA YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ

30 milimetrelik topla teçhiz edilen KAPGAN İKA'nın zırhlı hedeflere karşı da ciddi oranda etkili olacağı üzerinde duruluyor. Öte yandan HAVELSAN, Dijital Birlik Konsepti kapsamında dahil edeceği KAPGAN İKA ile çok daha farklı görevler de icra edebilecek.