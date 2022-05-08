VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DHKP-C'de büyük çözülme: Yüzlerce terörist ifşalandı!
Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti
Ülke genelinde eş zamanlı denetlenen günübirlik evlerde aranan 603 kişi yakalandı
Türkiye-Ermenistan 'normalleşmesi': Farklı koşullar, yeni bir yaklaşım
NBA'de Bucks ve Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 971 yatırım teşvik belgesi verdi
Lübnanlılar 15 Mayıs genel seçimleri için 48 ülkede oy kullanmaya başladı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Emine Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Anneler Günü mesajı
Hong Kong'da eski güvenlik şefi John Lee baş yöneticiliğe seçildi
Van'da Güzeldere Geçidi, kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Bakan Ersoy, restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışını yaptı
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor
Londra'daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı
Güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı
TEKNOFEST'in detayları belli oldu!
İşgalci İsrail'in zulmüne tepki
Devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı
Rusya duyurdu: İskender füzesiyle yok ettik
Yumurtalık kanseri başka hastalıkları taklit edebiliyor
Astımlıların yüzde 40'ında obezite görülüyor
Defne yaprağı ile öksürüğü kesin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -08 Mayıs
08 Mayıs 2022 Pazar 10:24:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 10:24:00

Güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı gerçekleştirildi.

SSB Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren Mete tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda Mete tabancalarından teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine ateş gücü yüksek tabancalar teslim ediliyor. Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz, özgün yerli tabancaların teslimatlarını partiler halinde yapıyor.

Etiketler : SSB Başkanı İsmail Demir Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi
Dijital bayram

Dijital bayram
Bursa'da nostalji

Bursa'da nostalji
Ferrari, Justin Bieber'e araç vermiyor

Ferrari, Justin Bieber'e araç vermiyor
Şarkının mevsimi olmaz

Şarkının mevsimi olmaz
Takipçilere Kerem engeli

Takipçilere Kerem engeli
Güzelliği Osmanlı'dan geliyor

Güzelliği Osmanlı'dan geliyor
Baba oğul günü

Baba oğul günü
Çınarcık stili

Çınarcık stili
Yarım kalan aşklar için

Yarım kalan aşklar için

EN ÇOK OKUNAN HABERLER