Google'dan akort hizmeti

İnternet devi Google, arama sonuçlarına faydalı araçlar eklemeye devam ediyor. Bu sefer bir gitar akort aracı geldi. Artık Google üzerinde "Google tuner" aramasını yaptığınız zaman karşınıza bir araç çıkıyor. Hem mobil hem de masaüstünde çıkan araç, cihazların mikrofonunu kullanarak gitar akort etmenize imkân tanıyor. Burada gitar çalarak sesi sisteme dinletiyor ve Google tarafından gösterilen yönlendirmeler ile gerekli ayarları hızlıca yerine getirebiliyorsunuz.

