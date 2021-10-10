VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin-ABD savaşı kapıda mı?
Kabine Beştepe'de toplanacak
E-Devlet Kapısından yeni hizmet
Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Siz kimin yanındasınız?
Drone avcısı "Fedai" geliyor
Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart geliyor
WMO'dan Türkiye'ye övgü: Çok önemli bir aktör
ABD'nin yeni Kürt devleti oyunu!
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci ilk kez konuştu: Bir yerden düğmeye basıldı
Resmi başvuru yapıldı! ‘Biraz demli oldu'
Türkiye'den devrim gibi hamle: Üretim üssü olacağız
Macron: Ay sonuna kadar iade edeceğim
paraşütçüleri taşıyan uçak düştü
Kardeş ülkeden çarpıcı 'petrol ve gaz' açıklaması
Yunanistan'a karşı yeni sistem!
İstanbullular dikkat!
"Karşının taksisi" bağlandı
2017'deki projeye de çöktü!
Sürgün amca 36 yıl sonra Suriye'de
Atilla'nın teslimatı yapıldı
"Huzurlarınızda ATİLLA"
Evini Müslüm Baba müzesine çevirdi
Google'dan akort hizmeti
Dev korolu konser
10 Ekim 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 14:30:00

Google'dan akort hizmeti

ABONE OL

İnternet devi Google, arama sonuçlarına faydalı araçlar eklemeye devam ediyor.

İnternet devi Google, arama sonuçlarına faydalı araçlar eklemeye devam ediyor. Bu sefer bir gitar akort aracı geldi. Artık Google üzerinde "Google tuner" aramasını yaptığınız zaman karşınıza bir araç çıkıyor. Hem mobil hem de masaüstünde çıkan araç, cihazların mikrofonunu kullanarak gitar akort etmenize imkân tanıyor. Burada gitar çalarak sesi sisteme dinletiyor ve Google tarafından gösterilen yönlendirmeler ile gerekli ayarları hızlıca yerine getirebiliyorsunuz.

Etiketler : Google Google tuner cihazların mikrofonu gitar akort
Harbiye'yi salladı

Harbiye'yi salladı
Gündüz kuşağı sinema perdesinde

Gündüz kuşağı sinema perdesinde
Korunma talebine ret

Korunma talebine ret
Hayali 'doğayla iç içe yaşamak'

Hayali 'doğayla iç içe yaşamak'
Esmerden şaşma

Esmerden şaşma
Aldatma yok fotoğraflar eski

Aldatma yok fotoğraflar eski
Ayaklarıyla hayata tutundu: Hedefi NASA

Ayaklarıyla hayata tutundu: Hedefi NASA
Oyunculuk macerası kısa sürdü

Oyunculuk macerası kısa sürdü
Muşlu Beethoven reklam yıldızı oluyor

Muşlu Beethoven reklam yıldızı oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER