Google Fotoğraflar'a ‘Kilitli Klasör' geldi

Google Fotoğraflar uygulamasının iOS ve web sürümüne "Kilitli Klasör" özelliği geldi. Şu ana kadar sadece Android uygulamasında bulunan özellik, kullanıcıların özel fotoğraf ve videolarını gizlemelerini sağlıyor. Kullanıcılar artık, iOS ve web sürümde de özel görüntülerini bir klasöre koyup, bu klasörü şifreleyebilecekler.

