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01 Eylül 2023 Cuma 07:15:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 07:15:00

Google Fotoğraflar'a ‘Kilitli Klasör' geldi

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Google Fotoğraflar uygulamasının iOS ve web sürümüne "Kilitli Klasör" özelliği geldi.

Google Fotoğraflar uygulamasının iOS ve web sürümüne "Kilitli Klasör" özelliği geldi. Şu ana kadar sadece Android uygulamasında bulunan özellik, kullanıcıların özel fotoğraf ve videolarını gizlemelerini sağlıyor. Kullanıcılar artık, iOS ve web sürümde de özel görüntülerini bir klasöre koyup, bu klasörü şifreleyebilecekler.

Etiketler : Google Fotoğraflar iOS ve web sürümü Android Kilitli Klasör
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