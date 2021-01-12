Eski telefonlar hayat bulacak

Satılmaz diye bir kenara konulan telefonlar için 2017 yılında Upcycling isimli bir proje başlatan Samsung, bu projeyi CES 2021 kapsamında bir kez daha karşımıza çıkardı. İddiaya göre, firma yıl sonunda eski cihazlara bir yazılım güncellemesi gönderecek ve onları Upcycling kapsamında kullanılabilir hale getirecek.

Firma burada temel eski akıllı telefonları birer IoT cihazı haline getirmek istiyor. CES 2021 gösteriminde firma güzel bir örnek veriyor. Eski bir akıllı telefon bir bebek monitörü haline getirilebiliyor. Bebeğin yanına bırakılan eski telefon bebek ağladığı zaman sesi algılayarak yeni nesil telefonunuza bildirim geçebiliyor.