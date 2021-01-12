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12 Ocak 2021 Salı 22:51:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 11:10:00

Eski telefonlar hayat bulacak

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Birçok kişinin elinde eski akıllı telefonu halen duruyor.

Satılmaz diye bir kenara konulan telefonlar için 2017 yılında Upcycling isimli bir proje başlatan Samsung, bu projeyi CES 2021 kapsamında bir kez daha karşımıza çıkardı. İddiaya göre, firma yıl sonunda eski cihazlara bir yazılım güncellemesi gönderecek ve onları Upcycling kapsamında kullanılabilir hale getirecek.

Firma burada temel eski akıllı telefonları birer IoT cihazı haline getirmek istiyor. CES 2021 gösteriminde firma güzel bir örnek veriyor. Eski bir akıllı telefon bir bebek monitörü haline getirilebiliyor. Bebeğin yanına bırakılan eski telefon bebek ağladığı zaman sesi algılayarak yeni nesil telefonunuza bildirim geçebiliyor.  

Etiketler : akıllı telefon teknoloji Samsung
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