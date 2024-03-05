Elon Musk'tan Facebook ve Instagram'a gönderme: Yüzbinlerce beğendi aldı
Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Meta çatısı altındaki platformlardan Facebook ve Instagram'da dünya genelinde yaşanan erişim sorununa gönderme yaparak, “Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır” dedi.
Instagram ve Facebook erişime açıldı
META'DAN AÇIKLAMA
Musk, ayrıca, sosyal medya hesabından Facebook, Instagram ve Threads ile dalga geçtiği temsili bir fotoğrafı paylaşarak, Meta İletişim Direktörü Andy Stone'un X üzerinden "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma yer verdi.
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