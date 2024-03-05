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Elon Musk'tan Facebook ve Instagram'a gönderme
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05 Mart 2024 Salı 21:02:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 21:02:00

Elon Musk'tan Facebook ve Instagram'a gönderme: Yüzbinlerce beğendi aldı

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Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Meta çatısı altındaki platformlardan Facebook ve Instagram'da dünya genelinde yaşanan erişim sorununa gönderme yaparak, “Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır” dedi.

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Sosyal medya platformu X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, ise Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye alarak, "Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır" dedi.

Instagram ve Facebook erişime açıldı

META'DAN AÇIKLAMA

Musk, ayrıca, sosyal medya hesabından Facebook, Instagram ve Threads ile dalga geçtiği temsili bir fotoğrafı paylaşarak, Meta İletişim Direktörü Andy Stone'un X üzerinden "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma yer verdi.

Etiketler : elon musk x twitter facebook instagram çökme meta
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