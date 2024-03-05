Instagram ve Facebook erişime açıldı
Popüler sosyal medya ağı Facebook ve Instagram çöktü. Kullanıcılar uygulamayı açma sorunu yaşıyor.
Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.
Downdetector verilerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram'a New York saatiyle 10.00 (TSİ:18.00) itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.
Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.
ERİŞİME AÇILDI
Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da dünya genelinde yaşanan erişim sorunu sonrası kullanıcılar platformlara eriştiklerini bildirdi. Konu ile ilgili henüz Meta'dan bir açıklama gelmedi.
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