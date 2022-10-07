Elon Musk'ın Twitter ile ilgili çılgın projesi

Elon Musk'ın Twitter ile ilgili çılgın projesi

Elon Musk'ın "u" dönüşü yaparak Twitter'ı 44 milyar dolara satın almaya tekrar karar vermesi yeni tartışmalara yol açtı. Çinli WeChat'ten ilham alan Musk'ın Twitter ile ilgili büyük bir projesi olduğu belirtiliyor.

Süper uygulama terimi, insanların tüm mobil ihtiyaçları için kullanabildiği aplikasyonları tanımlamak için kullanılıyor. Örneğin, aynı uygulama ile taksi çağırılabiliyor, yemek siparişi verilebiliyor ya da mesajlaşılabiliyor.