Doğum gününü girmeyen WhatsApp kullanamayacak

WhatsApp, kullanıcıların doğum günlerini girmelerini zorunlu kılacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Bunun ile WhatsApp, kullanıcıların doğum tarihlerini uygulamaya girmelerini isteyecek.

ABD'deki bazı eyaletler, internet kullanımıyla ilgili bazı yasalar oluşturdular.

Bu yasalar kapsamında bir platforma kaydolan kullanıcıların, yaş doğrulaması yapmaları gerekecek. Bu özellik, şimdilik Türkiye'deki kullanıcılar için geçerli değil.