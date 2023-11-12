VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
DM mesajlarında ‘görüldü' gizlenebilecek
Diyabeti önlemek tedavi etmekten daha kolay
Çorak araziyi ormana çevirdi
Oksijen Adam
Enkazdan kurtardı, yanından ayırmıyor
12 Kasım 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 09:30:00

DM mesajlarında ‘görüldü' gizlenebilecek

ABONE OL

Instagram, kullanıcıların DM'lerdeki "Görüldü" bilgilerini kapatmasına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar artık gönderdikleri mesajın alıcı tarafından okunup, okunmadığı bilgisine ulaşamayacak.

Instagram, kullanıcıların DM'lerdeki (doğrudan mesaj) "Görüldü" bilgilerini kapatmasına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özelliğin devreye alınmasıyla kullanıcılar gönderdikleri mesajın alıcı tarafından okunup, okunmadığı bilgisine ulaşamayacak. Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, doğrudan mesaj konuşmalarında "görüldü" bilgilerini açma ve kapatma seçeneğine sahip olacak. Instagram başkanı Adam Mosseri, kullanıcıların okundu bilgilerini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçmesine olanak tanıyan yeni bir özelliğin ekran görüntüsünü paylaştı.

Mark Zuckerberg ve Adam Mosseri, Instagram Broadcast kanallarında, Instagram için yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen özelliği açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Instagram mesajları için okundu bilgisini kapatmalarını sağlayacak özellik test ediliyor. Mosseri, geçişi ve çalışırken nasıl göründüğünü gösteren bir görsel paylaştı. Mosseri'nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre yeni özellik, Instagram'ın 'Gizlilik ve Güvenlik' bölümünün altında bulunabilecek. Meta'nın anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ta da platformdaki diğer kullanıcıların bir kullanıcının mesajını okuduğunu kontrol etmesini önleyen benzer bir geçiş özelliği mevcut.

Etiketler : instagram dm doğrudan mesaj görüldü
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX