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25 Haziran 2023 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 07:45:00

Çok basit bir hacker önlemi: Telefonu günde bir kez kapatıp açın

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Avustralya Başbakanı Albanese, vatandaşlarına günde bir kez telefonlarını açıp kapamalarını önerdi. Siber güvenlik uzmanı Dr. Nanda, bir telefonu düzenli olarak yeniden başlatmanın riski en aza indirebileceğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, vatandaşlarına hackerlardan korunmak için günde bir kez telefonlarını açıp kapamalarını önerdi. Albanese'ye göre akıllı telefonları günde bir kez kapatıp açmak, siber güvenlik önlemi olarak kullanılabilir. Siber güvenlik uzmanı Dr. Priyadarsi Nanda, bir telefonu düzenli olarak yeniden başlatmanın riski en aza indirebileceğini söyledi. Nanda, "Telefonunuzu yeniden başlatmak sizi tamamen korumasa da hackerların işini zorlaştırabilir."

Etiketler : hacker telefon akıllı telefon siber güvenlik
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