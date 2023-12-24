Çocuklar şiddete sürükleniyor! Ortam sanal, tehlike gerçek

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte "sanal sokaklarını kuran çocuklar" devri başladı. Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkan (USMD) ve Dijital İletişim Uzmanı Said Ercan Karahasan, ölümcül bilgisayar oyunlarına karşı aileleri uyardı. Son dönemde dijital oyunlarla ilgili şikayetlerin arttığını söyleyen Karahasan, sanal gerçeklik olan Metavers'in oyunlarda hayata geçirildiğini belirtti.

DÜNYAYLA BAĞINI KESİYOR

Roblox adı verilen bu oyunlarda çocukların kendilerine ait sanal bir dünya kurduklarını ifade eden Karahasan, tehlikenin de bundan sonra başladığına dikkat çekti. Karahasan şöyle konuştu; "Çocuk bu oyunlarda evini, odasını, yaşayacağı şehri seçebiliyor, hatta orada anne babasını bile her seçebiliyor. Oyunlarla başlayan Metaverse çocuklarımızı bizden çalmaya başladı. Orada bir dünyası var, dünyaya dair arkadaşları yok, ailesiyle iletişim yok sürekli odasında ve onu oynuyor. Bu oyunlar bırak çık oyunlar değil sürekli devam eden oyunlar. Bir şeyleri kaçırma korkusu çocuğu tetikliyor."

TALİMATLA ŞİDDET KOMUTU

"Bu oyunlar derin internetten yayılıyor, direk mailinize, hesabınıza mesaj olarak gönderiliyor ve sonra o hesap kayboluyor. Mavi Bebek oyununda çocuk karanlıkta aynanın karşısına geçiyor birkaç saniye elinde bir bebek varmış gibi hissetmeye çalışıyor sonrasında bebek ona talimatlar vermeye başlıyor. Oyunda Jonathon Galindo isimli ve köpek gibi giyinmiş bir insan karakteri, gençlere ve çocuklara özel mesajlar göndererek 'oyun oynamak isteyip istemediklerini' soruyor. Çocuğa diyor ki 'sen kaç kişiyi bu oyuna davet edersen o kadar puan alacaksın ve forumlarda seni alkışlıyorlar. Puan kazanmak istiyorsan görevleri yapmak zorundasın. Sana talimat veriyor; 'kendine jilet at, başka birisine zarar ver, tren raylarına uzan tren gelirken birden kalk, kendini bir yerden aşağıya at' orada level atlamak için ölmek zorundasın. Çocuk bunu anlamıyor gerçek hayatta bunu yapıyor."

SINIF ARKADAŞINI BOĞDU

"Geçtiğimiz yıl Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğu E.D., Youtube'de 'okulda ki bütün insanları öldürmem ne kadar sürer' diye bir oyun videosu izliyor ve sınıfındaki en zayıf öğrenci Fatmanisa'yı boğarak öldürmüştü."

ULUSAL GÜVENLİK SORUNU

"Mavi Balina ve Mavi Bebek gibi oyunlarda çocuk sadece kendine değil başkasına da zarar veriyor. Bu bir ulusal güvenlik sorunu. Bu tür oyunların serbest olmaması lazım. Avrupa'da 13 yaşına kadar çocuk bilgisayardan oyun indirdiğinde anne babaya 'izin veriyor musun' diye mesaj gidiyor. Bizde ise 3 yaşındaki çocuk istediği oyunu indirebiliyor"

KORKU, DEHŞET BİR ARADA

Ailelerin çocuklarının davranışları ve tutum değişikliği ile ilgili USMD'ye gönderdiği korkunç tabloyu ortaya koyan mesajlardan bazıları şöyle:

Oğlum telefonla video izledikten sonra oyuncaklar ile oynamayı bıraktı.

Kızım Granny oyunu yüzünden önceleri korkudan uyuyamıyordu. Devamlı arkasında biri var gibi korku içindeydi. Şimdi de korkuya sempati duyuyor.

7 yaşındaki oğlum ev dışı hayata karşı aşırı derece korkuyor.

Hocam kızımın yoğun ısrarı üzerine babası olarak kıyamayarak yalnızca okul arkadaşlarıyla roblox yüklemesine izin verdim. Bir kaz gün geçti şu oyuna nasıl bir şeymiş diye. Mesaj bölümünü açtım izliyorum bir tanesi aranızda lez... var mı diye sordu. Bir diğeri ben varım şu odaya gel dedi. Benim başımdan kaynar sular döküldü kızım 3.sınıf...

Telefona bakınca çok asabi oluyor. Elinden alırken bağımlılar gibi kriz geçiriyorlar sanki.

Oğlum aylar geçmesine rağmen korkusunu atamadı tek başına uyumuyor.

Özellikle Minecraft, Roblox diye oyunlar var. Bu oyunu oynayan öğrencilerim problemleri şiddetle çözmeye çalışıyor.