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04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:30:00

Çevrim içi kabusuna son!

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WhatsApp kullanıcıları için çile haline dönüşen çevrim içi durumunun gizlenememesi, yeni özellikle birlikte tarih oluyor.

WhatsApp kullanıcıları için çile haline dönüşen çevrim içi durumunun gizlenememesi, yeni özellikle birlikte tarih oluyor. Online olduğu halde rahatsız edilmek istemeyen kişiler, artık takip edilmelerinin önüne geçebilecek. Yeni özellik, kullanıcıların çevrim içi durumlarını kimlerin görebileceğini seçmelerine olanak tanıyacak.

Kullanıcılar, gizlilik ayarlarındaki 'Son Görülme ve Çevrim içi' durumlarını gizleyebilecek. WhatsApp kullanıcıları, çevrim içi durumlarını kimlerin görebileceğini Herkes" ve "Son Görülme ile Aynı" olmak üzere iki farklı şekilde düzenleyebilecek. Örneğin, son görülme için "Kişilerim" seçeneğini ve çevrim içi durum için "Son Görülme ile Aynı" seçeneğini seçerseniz, kişi listenizde olmayanlar çevrim içi olup olmadığınızı göremez. Yeni özelliğin şimdilik yalnızca iOS için WhatsApp Beta uygulamasında test edildiği, ancak WhatsApp'ın Android ve masaüstü sürümlerine de sunulacağı belirtildi. Yine de bu özellik şu anda geliştirme aşamasında ve kullanıcılara açık değil.

Etiketler : Çevrim içi kabusuna son WhatsApp Android ve masaüstü sürümleri Son Görülme ile Aynı
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