Bu yılın son TEKNOFEST'i için geri sayım başladı

Bu yılın son TEKNOFEST'i için geri sayım başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve etkinlikler başta olmak üzere çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.



Bu yıl 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul'da ve Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da sevenlerini ağırlayan festival, şimdi de 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir'de teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

"SenGeleceksindiye" temasıyla Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmalarından hava gösterilerine, bilim şovlarından keşif oyunlarına, simülasyon deneyim alanlarından eğitici atölyelere, sergilerden sahne gösterilerine ve konserlere kadar çeşitli faaliyetler hayata geçirilecek.

2 YENİ YARIŞMA YAPILACAK



TEKNOFEST İzmir'de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması düzenlenecek.

Festival kapsamında 81 il 132 farklı Deneyap Teknoloji Atölyesi'nden ortoakul ve lise/üzeri seviyesinde 913 takım, 2 bin 592 öğrenci Deneyap Fikir Maratonu'na başvuruda bulunurken, öğrencilerin danışmanları tarafından desteklendiği yarışmada toplam 327 takımda 1055 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı. Ara turda sunumlarını gerçekleştirilen 327 takım 1055 öğrenci arasından 28 takım 94 öğrenci finalist olma hakkını kazandı.

Deneyap Makeathon Yarışması ise ortaokul ve lise olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek. Öğrenciler oluşturdukları takım ile yarışma esnasında verilecek konuya çözüm üretecek ve bu çözümü prototip haline getirecek. 3 aşamalı olarak düzenlenen yarışmada finalist olan takımlara bir tema verilecek olup takımlar belirlenen tema üzerinde çalışacak ve soruna uygun prototip üretimi yapacak. Yarışmaya 1005 takımda 2 bin 979 öğrenci ön başvuruda bulunurken 408 takımda 1301 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı. Ara turda video tanıtımlarını gerçekleştirilen 408 takım 1031 öğrenci arasından 32 takım 102 öğrenci finalist olma hakkını kazandı.

TEKNOFEST'te bu yıl ilk defa Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda 34 girişim 3 milyon 750 bin liralık ödülün sahibi olurken, girişimciler İzmir etabında Turizm Teknolojileri ve Oyun Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri temalarında yarışacak.

Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinlikleri de Milli Teknoloji Hamlesi'ne İzmir'de katkı sunmaya devam edecek.

TEKNOFEST İZMİR'DE "SAHNE SENİN"



Söz konusu etkinlik kapsamında yeteneğine güvenen herkes, grup ya da bireysel olarak TEKNOFEST sahnesinde hem şarkılarını söylüyor hem de enstrümanlarını çalabiliyor.

TEKNOFEST İzmir sahnesinde etkinlik süresince her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 2 kere gerçekleştirilecek "Sahne Senin" etkinliği ile müzikseverler, katılımcı ve ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken yeteneklerini gösterme fırsatı yakalayacak.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

Dünden bugüne TEKNOFEST

İlki 2018'de İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST'teki 14 kategoride yapılan teknoloji yarışmalarına 4 bin 333 takım ve 20 bin genç başvurdu. Bu festivalde 550 bin ziyaretçi yer aldı. Yarışmalarda 2 milyon liradan fazla ödül ve yine 2 milyon lirayı aşan maddi destek verildi.

TEKNOFEST'in bu tarihten sonra İstanbul'daki adresi Atatürk Havalimanı oldu, 2019'daki festivale katılan ziyaretçi sayısı ilkine göre 3 kattan fazla artarak 1 milyon 720 bine ulaştı. Toplamda 19 kategoride gerçekleştirilen yarışmalara, Türkiye'nin yanı sıra 122 ülkeden 17 bin 373 takım ve 50 bini aşkın yarışmacı başvurdu. Yarışmalarda 2 milyon liradan fazla ödül ve 4 milyon liradan fazla maddi destek sağlandı.

ÖDÜL MİKTARI 30 MİLYON LİRAYI GEÇTİ



Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu yılda da önlemler dahilinde devam eden festival, 2020'de Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Burada 21 kategoride düzenlenen yarışmalara, salgına rağmen, 84 ülkeden 20 bin 197 takım ve 100 bin genç başvurdu. Salgın tedbirleri kapsamında festivale ziyaretçi kabul edilmedi. Burada toplamda 7 milyon liradan fazla ödül verildi.

TEKNOFEST, 2021'de yine İstanbul'da ziyaretçilerine kapıları açtı. Burada yarışma kategori sayısı 35'e ve verilen ödül miktarı toplamda 12 milyon liraya ulaştı. Yarışmalara 111 ülkeden 44 bin 912 takım ile 200 binden fazla yarışmacı başvuruda bulundu. Festivale 1 milyon ziyaretçi katıldı.

Geçen yıl Samsun Çarşamba Havalimanı merkezli olarak Karadeniz Bölgesi'nde düzenlenen festivale 1 milyon 250 bin ziyaretçi katılım gösterdi. "TEKNOFEST Karadeniz" kapsamında geleceğin odak alanları üzerine 40 teknoloji yarışması düzenlenirken, yarışmalara 107 ülkeden 154 binden fazla takım ve 600 bini geçkin yarışmacı başvuru yaptı. Verilen ödül miktarı da 30 milyon liraya yaklaştı.

Festival 2022'de ilk kez ülke sınırını aşarak Azerbaycan Bakü Crystal Hall'de gerçekleştirildi. Etkinlik, 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenen festivale 1010 takım ve 5 bin 636 yarışmacı başvurdu.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA İLK KEZ BAŞKENTTEYDİ



TEKNOFEST 2023'ün ilk adresi 27 Nisan-1 Mayıs'ta yine İstanbul oldu. Festival, 2,5 milyonu aşan ziyaretçisiyle "dünyanın en büyük organizasyonu" olarak tarihe geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk kez Başkent'te Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen etkinliği 943 bin kişi ziyaret etti.