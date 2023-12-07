Uygulamalar arası mesajlaşma özelliği, bu ayın sonunda Facebook ve Instagram tarafından iptal edilecek. Eski sohbetlere erişim devam edecek ancak yeni sohbet başlatılmayacak. Meta'nın yaptığı açıklamaya göre 2020'de piyasaya sürülen uygulamalar arası sohbet özelliği, Facebook Massenger kullanıcılarının aileleri ile sohbet başlatırken Instagram indirme zorunluluğunu kaldırarak mesajlaşma deneyiminin iyileştirmek için tasarlanmıştı.