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26 Kasım 2022 Cumartesi 21:21:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 21:21:00

Başkan Erdoğan: KIZILELMA 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "KIZILELMA, inşallah 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçmiş olacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "KIZILELMA, inşallah 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçmiş olacak" dedi.

Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve savunmada yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarttığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. 20 yıl önce bizim İHA'mız mı vardı? Bizim SİHA'mız mı vardı? Bizim AKINCI'mız mı vardı? Bizim Kzılelma'mız mı vardı? Ama şimdi bunların hepsi var. Daha Başbakan görevini almamıştım ama seçimi kazanmıştık. Bu esnada Avrupa Birliği ülkelerini dolaşıyorduk ve süratle seçimi kazanan partinin genel başkanı olarak bir de Amerika'ya gittim. O zaman da Amerika'nın başında Bush vardı, oğul Bush. Dedim ki 'Sayın Başkan bak bize söz verdiniz. Söz verdiniz ama şu anda bize İHA bile göndermiyorsunuz. Biz terörle mücadele etmeyecek miyiz? Bu terörle mücadelede İHA önemli bir unsur. O zaman da Condoleezza Rice Dışişlerine bakıyor. Çağırdı ve Condoleezza Rice'a dedi ki 'Türkiye'ye süratle İHA gönderelim.' O zaman İHA verdiler. Fakat tabii biz zannettik kalacak bizde ama 24 saat, bilemedin 48 saat kalacak şekilde bize verdiler. Biz o İHA'larla koordinatları, teröristlerin kaldığı yerleri ne yaptık, tespit ediyorduk. Allah rahmet etsin o zaman Özdemir Bayraktar abimiz kalktı çocuklarıyla beraber adım attı ve hemen ilk etapta İHA'yı yerli olarak üretmeye başladılar. Aradan kısa bir süre daha geçti SİHA'yı da yaptılar. Şimdi tabii ihracata da başladılar. Şimdi bizim bütün kuvvetlerimiz onları kullanıyor. İHA, SİHA yetmez dediler ve şimdi bir de AKINCI'yı ürettiler. AKINCI'nın özelliği şu, F16'nın taşıdığı bombayı AKINCI da ne yapıyor, taşıyabiliyor."

"KIZILELMA 2023'ün sonuna doğru seri üretimine geçmiş olacak"

Milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile bilgi veren Erdoğan, "Şimdi bir de KIZILELMA. KIZILELMA ile beraber bu ne demektir? Bu ufuktur. İnşallah fazla değil 2023'ün sonuna doğru o da seri üretimine geçmiş olacak. Rabbim yardımcıları olsun" dedi.

Etiketler : başkan erdoğan kızılelma insansız savaş uçağı
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