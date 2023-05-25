Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" kabul edilerek yasaklandığı belirtildi.

İşletmelerin bu yasağa uyumunun Bakanlıkça yakından takip edildiğine ve bu duruma aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari para cezası uygulandığına işaret edilen açıklamada, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 6 Mayıs 2023'te yapılan değişiklikle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği düzenleme altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

"ÜST SINIRDAN PARA CEZASI UYGULANACAK"

Açıklamada, bu kapsamda, 16-22 Mayıs döneminde Bakanlıkça denetim yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep edildiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar alınmaya zorlandığı tespit edilmiş ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun kararı doğrultusunda bu bayilere üst sınırdan 4 milyon 458 bin 600'er lira olmak üzere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenecektir. Bakanlığımızca konuya ilişkin denetimler aralıksız sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi halinde kabahatli işletmeler hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir."