Atina'ya kötü haber! Türkiye'den dengeleri değiştiren Rafale hamlesi

Katar Hava Kuvvetleri'ne ait içinde Fransa yapımı Rafale jetlerinin de bulunduğu muharip uçaklar, Türk jetleri ile birlikte uçacak. Türk pilotları, Rafale uçaklarının kabiliyetlerini sahada öğrenerek önemli bir deneyim kazanabilecek, bu da Türkiye'ye büyük bir kazanım sağlayacak. Amerikan Forbes, Türkiye'nin Katar ile olan iş birliğini mercek altına aldı. 'Katar'ın Türkiye'nin askeri deneyiminden öğreneceği bir şeyler var' denilen haberde, "Rafale'ler Ankara'ya, Atina'ya karşı bir ciddi askeri avantaj sağlayabilir" vurgusu yapıldı.

YUNANİSTAN'IN HAYALİ YARIM KALDI

Anlaşmanın bu denli ses getirmesinin nedeni Yunanistan'ın kısa bir süre önce hava filosuna Fransa'dan dahil ettiği yeni nesil savaş uçağı Dassault Rafale F3R jetleriydi....

Komşu kısa vadede Türkiye'ye karşı hava üstünlüğünü kurmak için adım atmıştı, fakat hayalleri çok kısa bir sürede suya düştü.

Yunan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 6 Rafale F3R jeti bulunuyor. 18 jet için de Fransa'ya sipariş verdi.

Yapılan anlaşma sonucunda Türkiye'ye konuşlanacak uçaklar henüz net değil, fakat Doha'nın envanterinde en az altı adet ikiz koltuklu DQ varyantı Rafale mevcut.

2023'ÜN BAŞLARINDA TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR: F-15'LER VE EUROFİGHTER TYPHOON'LAR, RAFALE

Haberde, "Doha, gelişmiş F-15'ler ve Eurofighter Typhoon'lar da dahil olmak üzere Batı yapımı 4.5 nesil avcı uçaklarından oluşan filoya sahiptir. " bilgisi paylaşıldı. 2 Mart 2021'de imzalandı ve 15 Eylül'de onaylanan anlaşma sonrası uçakların 2023'ün başlarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Türkiye ile Katar arasında karşılıklı diplomatik adımlar artarak sürüyor. Forbes haberinde, "Türkiye ve Katar, son yıllarda katlanarak gelişen savunma bağlarının tadını çıkardı. Katar, Türk insansız hava araçlarını satın aldı ve Türkiye yakın zamanda Katar donanması için iki mekanize çıkarma gemisi inşa etti. Türkiye'nin Katar'da da bir askeri üssü var ve Doha'nın 2017'de komşuları tarafından geniş bir abluka altına alınmasının ardından oradaki askeri varlığını genişletti. Ekim ayında Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası güvenliğini artırmak için yarımadaya yeniden asker gönderdi." denildi.

" KATAR'IN TÜRKİYE'NİN ASKERİ DENEYİMİNDEN ÖĞRENECEĞİ BİR ŞEYLER VAR"

Türkiye Kızılelma, Bayraktar S/İHA, MİLGEM gibi yerli ve milli rakipsiz silahlarıyla rüştünü ispatladı. Haberde görüşüne yer verilen, RANE risk istihbaratında kıdemli Orta Doğu ve Kuzey Afrika analisti Ryan Bohl, "Türkiye ile Katar arasındaki savunma bağları abluka öncesine dayanıyor ve gelişmeye devam ediyor çünkü Katar'ın Türkiye'nin askeri deneyiminden öğreneceği bir şeyler var. Savunma tatbikatları, genel ilişkilerinin zemininde oldukça anlamlıdır" dedi.

TÜRKİYE RAFALE'LERİ İNCELEYEBİLECEK

Bu yakın bağlar göz önüne alındığında Doha, Türkiye'nin bazı Rafale'lerini incelemesine ve yeteneklerini daha yakından anlamak için onlara karşı eğitim almasına izin verebilir.

Bohl'ün dikkat çekmek istediği asıl nokta ise hali hazırda gelişmiş yerli ve milli yeteneklere sahip olan Türkiye'nin Yunanistan'ın tutunduğu son dal olan Rafale'lere de ulaşmış olması. Kısacık bir sürede olsa kendini güvende hisseden komşu yeni anlaşma ile bu sözde gücünü de yitirdi. Bohl açık olarak "Rafale'ler Ankara'ya, Atina'ya karşı bir ciddi askeri avantaj sağlayabilir" vurgusu yaptı.

Geçtiğimiz aylarda anlaşma üzerine değerlendirmelerde bulunan Türk kaynaklar "Yunanistan'ın satın aldığı Rafale uçaklarına karşı geliştirmemiz gereken taktikler için, uçağın kabiliyetlerini tam manası ile öğrenmek çok önemli. Olası bir it dalaşında karşı tarafın bir hamle yapmadan önce düşünmesini sağlayacağı ortada." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"SONUÇTA BUNLAR FRANSIZ JETLERİ VE FRANSA DA NATO'NUN BİR PARÇASI"

Tüm bu süreç işlerken silahların asıl sahibi Fransa'dan herhangi bir itiraz gelmedi. Amerikan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Orion Politika Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Süleyman Özeren, Forbes'e yaptığı açıklamalarda bunun yeşil ışık olarak yorumlanabileceğine dikkat çekti.

Özeren, "Varsayımsal olarak konuşursak, eğer böyle bir endişe ifade edilmiyorsa, o zaman bu, Fransız tarafının, Türk ordusunun gelecekte satın alma teklifi için Rafale'i gözlemlemesine ve hatta dilerse test sürüşü yapmasına izin vermesine yönelik sessiz bir rızanın işareti olabilir. " dedi.

Haberde son olarak "Her iki durumda da Türkiye, şüphesiz Rafale'ye yakından bakma ve hava kuvvetlerini ona karşı test etme fırsatından yararlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.