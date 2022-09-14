Askerin "yükünü hafifleten sistemin" ilk prototipleri teslim edildi

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14 Eylül 2022 Çarşamba 17:36:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 17:36:00

Askerin "yükünü hafifleten sistemin" ilk prototipleri güvenlik güçlerine teslim edildi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, askerin 40 kilograma kadar yükünü, manevra yeteneğine en azetkiyle yüzde 80 hafif hissettiren "Pasif Dış İskelet Projesi"nin tamamlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, Pasif Dış İskelet Sistemi görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

Paylaşımında askerin 40 kilograma kadar yükünü, manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren "Pasif Dış İskelet Projesi"nin tamamlandığını belirten Demir, "Interact'ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pasif Dış İskelet Sistemi ile askerlerin üzerlerine insan vücuduna uygun tasarlanmış mekanik bir dış iskelet giydiriliyor. Dış iskelet, operasyona giderken tek asker tarafından ihtiyaç duyulan, balistik yelek, silah, sırt çantası gibi ağır yükleri kolaylıkla taşımaya yardımcı oluyor. Sistemin mekanik yapısı sayesinde yük doğrudan yere aktarılıyor ve asker üzerinde daha az ağırlık hissediyor.

Etiketler : savunma sanayii ismail demir asker
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