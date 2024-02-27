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27 Şubat 2024 Salı 23:49:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 23:49:00

Apple projeyi durdurdu: Elektrikli otomobil çalışmaları iptal ediliyor

Kaynak: AA

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ABD'li teknoloji devi Apple, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracak ve bu birimdeki birçok çalışan, üretken yapay zeka projelerine odaklanacak.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberine göre, iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyuru, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttı.

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilen habere göre, söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı duyuruldu.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu bilgisi verildi.

Haberde işten çıkarmaların da olacağı aktarıldı.

Etiketler : Apple elektrikli otomobil yapay zeka projeleri
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