Apple Music'ten Spotify'ı üzecek özellik

Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi müzik platformlarının en çok sevilen özelliklerinden biri yıllık özetlerdi. Bu özetler, kullanıcının o yıl en çok dinlediği şarkılardan sanatçılara kadar birçok kategoride veriler sunuyordu. Apple Music "Replay" ismini verdiği özetleri aylık olarak da yayımlamaya başlayacağını duyurdu. Yeni seçenek, dinleme geçmişine daha düzenli ve ayrıntılı bir şekilde bakış atmayı sağlayacak.