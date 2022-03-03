5 dakikada yüzde 50 şarj

Realme, 100W ile 200W arasında değişen şarj hızlarına ulaşan UltraDart teknolojisini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı. UltraDart Şarj Mimarisinin 150W'lık bir sürümü, Realme GT Neo3 modelinde yer alacak.

Realme yaptığı paylaşımla UltraDart 150W hızlı şarj teknolojisini gösterdi. Hızlandırılmış çekim tekniğiyle hazırlanan videoda GT Neo3, sadece 5 dakika gibi kısa bir süre içinde yüzde 50 şarj olabiliyor.