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03 Mart 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 13:30:00

5 dakikada yüzde 50 şarj

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Realme, 100W ile 200W arasında değişen şarj hızlarına ulaşan UltraDart teknolojisini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı.

Realme, 100W ile 200W arasında değişen şarj hızlarına ulaşan UltraDart teknolojisini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı. UltraDart Şarj Mimarisinin 150W'lık bir sürümü, Realme GT Neo3 modelinde yer alacak.

Realme yaptığı paylaşımla UltraDart 150W hızlı şarj teknolojisini gösterdi. Hızlandırılmış çekim tekniğiyle hazırlanan videoda GT Neo3, sadece 5 dakika gibi kısa bir süre içinde yüzde 50 şarj olabiliyor.

Etiketler : 5 dakikada yüzde 50 şarj Realme 100W ile 200W UltraDart Şarj Mimarisi
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